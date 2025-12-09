Milovníci výtvarného umenia sa do 8. januára 2026 môžu kochať v 20 dielach staropazovských akademických umelcov, ktoré sú vystavené na decembrovej výstave v Galérii Miry Brtkovej pri Stredisku pre kultúru Stará Pazova.
Po pomenovaní galérie Strediska pre kultúru Stará Pazova na Galériu Miry Brtkovej v roku 2018 toto je štvrtá výstava staropazovských akademických umelcov. Slávnostné otvorenie výstavy bolo včera večer za prítomnosti početných ctiteľov diel umelcov a milovníkov výtvarného umenia. Výstavu otvoril jeden z jedenástich akademických umelcov, ktorí tam vystavujú – akademický maliar Marjan Karavla, odborný spolupracovník v Stredisku pre kultúru Stará Pazova pre výtvarné umenie. Povedal, že sú na výstave diela 13 autorov – 11 žijúcich a dvoch, ktorí nás opustili – Mira Brtková (Nové Bánovce 1930 – Belehrad 2014) a Pavel Pop (Stará Pazova 1948 – Nový Sad 2019). Na ich počesť sú vystavené práce z fundusu Strediska pre kultúru Stará Pazova a predstavujú raritu v ich kolekcii.
Marjan Karavla o tvorbe 11 autorov uviedol: „Potvrdzuje rozmanitosť, profesionálny rozsah súčasnej umeleckej scény, ktorá vychádza zo staropazovského prostredia.“ Tohtoročnými účastníkmi výstavy sú: Dragana Olujićová, Ján Agarský, Ján Stupavský, Jozef Klátik, Alena Klátiková, Miroslav Havrilov, Milica Jakšićová, Anastasija Ćiraková, Martina Hlodová, Slobodanka Pačaninová a Marjan Karavla.
V otváracom príhovore Karavla zdôraznil, že diela autorov sú vytvorené v širokej škále médií, od maľby, koláží, grafiky, cez sochy a objekty, až po súčasné transmediálne výskumy. Predstavujú bohatú a mnohovrstevnú výtvarnú mozaiku. Každý autor prináša rozpoznateľný výraz a vlastnú umeleckú poetiku, pričom spoločná expozícia vytvára dynamický dialóg generácií, senzibility a estetických prístupov.“
Galéria Miry Brtkovej aj touto výstavou potvrdzuje svoju kľúčovú úlohu v afirmácii lokálnych umelcov a v zachovávaní kultúrnej kontinuity. Ako uviedol Karavla, táto výstava je starostlivo koncipovaná, s cieľom vyzdvihnúť jednotlivé umelecké rukopisy, ale aj ukázať vývojové trendy staropazovskej akademickej scény, ktorá už desaťročia prispieva ku kultúrnej mape nielen Staropazovskej obce a Srbska, ale aj za hranicami našej krajiny.
Štvrté bienále staropazovských akademických umelcov je nielen výstavou, ale aj prierezom tvorivej identity komunity a potvrdením, že Stará Pazova zostáva priestorom, kde umenie rastie, premieňa sa a nachádza svoje miesto v súčasných kultúrnych trendoch.