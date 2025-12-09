Pokrajinský tajomník pre energetiku, stavebníctvo a premávku Bojan Vranjković včera odovzdal predstaviteľom miestnych samospráv zmluvy o spolufinancovaní rozvoja premávky a cestnej infraštruktúry na území AP Vojvodiny.
Týmito prostriedkami bolo podporených 26 projektov. Obec Báčsky Petrovec získala finančné prostriedky vo výške 1.444.098,09 dinárov na projekt Upravenie dopravnej signalizácie v zóne ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne.
Zmluvu za Obec Báčsky Petrovec podpísal zástupca predsedníčky obce Srđan Stojanović.