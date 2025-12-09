Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva oznámilo, že poľnohospodárom bolo v tomto roku vyplatených 100,8 miliardy dinárov, čo predstavuje 96 percent plánovaných platieb v rámci rôznych subvencií.
Vláda na začiatku roka prijala nariadenie o rozdeľovaní subvencií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na rok 2025, ktorým je na tento účel vyčlenených 109,6 miliardy dinárov.
Výška jednotlivých subvencií sa líši podľa programu a konkrétnych podmienok. Medzi hlavné podporné opatrenia patria základné subvencie 18 000 dinárov na hektár pre orné a zeleninové plodiny do 100 hektárov, vrátene spotrebnej dane 50 dinárov za liter motorovej nafty do 100 litrov na hektár, ako aj subvencie pre hospodárske zvieratá – do 55 000 dinárov na kravu, 18 000 dinárov na prasnicu a 10 000 dinárov na ovcu alebo kozu.
Podpora zahŕňa aj 17 000 dinárov na hektár osiva a príspevky vo výške 500 000 dinárov na nákup traktorov či výstavbu a vybavenie poľnohospodárskych objektov.