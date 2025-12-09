Skončený je aj tzv. najrýchlejší cirkus na svete za sezónu 2025. Veľkou cenou Abú Zabí totiž vyvrcholil v nedeľu tohtoročný svetový šampionát Formuly 1 a britský jazdec Lando Norris, pretekár tímu McLaren dosiahol svoj premiérový titul majstra sveta.
Zároveň je toto pre McLaren prvý jazdecký triumf od roku 2008, keď celkovo zvíťazil Lewis Hamilton, práve ako jazdec uvedeného tímu.
Záver sezóny bol veľmi zaujímavý a na rozdiel od minulých rokov až do poslednej chvíle v konkurencii boli traja pretekári.
Norrisovi stačilo na zabezpečenie titulu tretie miesto v záverečnej Veľkej cene Abú Zabí.
Predsa, vyhral ich Max Verstappen z Holandska na monoposte Red Bull, ktorý sa vďaka tomuto víťazstvu stal vicemajstrom sveta a titul mu unikol o dva body – Norris nakoniec v konečnej tabuľke má 423 bodov, Verstappen 421 a tretí finišuje Norrisov tímový kolega, Austrálčan Oscar Piastri so 410 bodmi. Inak, Piastri na Veľkej cene Abú Zabí finišoval ako druhý.
Po skončení posledných pretekov Lando Norris sa stal 35. historickým majstrom sveta F1. Zároveň sa stal prvým jazdcom McLarenu, ktorý dosiahol triumf za tento tím od éry Lewisa Hamiltona v roku 2008.
Britský tím má za sebou extrémne úspešnú sezónu, keďže okrem jazdeckého titulu ovládol aj Pohár konštruktérov.
McLaren tak získal svoje prvé double (víťazstvo v oboch šampionátoch) po roku 1998.
McLaren vyhral v konkurencii konštruktérov
McLaren dominoval v Pohári konštruktérov celú sezónu, ale boj o jazdecký titul bol dramatický. V jesennej časti nejako vo forme nebol vtedajší líder Piastri, čo spôsobilo, že o šampiónovi rozhodovali posledné podujatia sezóny.
Zaujímavé je to, že Verstappenovi, ktorý majstrom sveta v F1 bol štyrikrát po sebe v období rokov 2021 až 2024 tentoraz titul unikol napriek tomu, že v sezóne dosiahol najviac víťazstiev spomedzi všetkých jazdcov – až osem.
Teda, medzi tromi najlepšími v tejto sezóne je rozdiel len 13 bodov. Na štvrtom mieste sezónu ukončil ďalší Brit George Russell, nasledujú ešte Charles Leclerc z Monaka a na šiestom mieste skončil veterán Lewis Hamilton, obaja na Ferrari.
Keď ide o poradie konštruktérov, spomenuli sme, že tohto roku McLaren bez ťažkostí dominoval počas celej sezóny. Získali až 833 bodov, za nimi sa umiestnil Mercedes so 469 bodmi (za nich jazdili Kimi Antonelli a George Russell), tretí finišuje Red Bull Racing (s pretekármi Maxom Verstappenom a Yukim Tsunodom – prvé a druhé preteky jazdil Liam Lawson). V minulosti dlho dominujúci Ferrari skončilo na štvrtom mieste tentoraz.
Inak, posledné preteky v sezóne 2025 boli zároveň posledné, v ktorých sa používal systém DRS (Drag Reduction System), ktorý uľahčuje predbiehanie. Tento systém už nebude súčasťou monopostov po budúcoročnej zmene pravidiel.
Nová sezóna tradične bude otvorená v Austrálii už 8. marca. Na programe bude 24 podujatí a rovnako ako aj v práve skončenej sezóne aj ďalšia vyvrcholí v Abú Zabí. Príde aj k zmenám v tímoch, jednotlivé končia a od sezóny 2026 pribudnú nové.