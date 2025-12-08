Kultúrne centrum Pećinci za podpory Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami a Obcou Pećinci pokračuje vo vzdelávacom projekte Významné ženy Kupinika. Pevnosť Kupinik (pri Kupinove) je jedným z najvýznamnejších pamiatok kultúry vo Vojvodine a predstavuje nehnuteľné kultúrne dobro s veľkým významom.
Cieľom je výskum a prezentácia úlohy žien v dejinách Srbska v období od druhej polovice 15. do polovice 16. storočia. Projekt osobitne zdôrazňuje prínos panovníčok z rodu Brankovićovcov: Barbary Frankopanovej, Angeliny Brankovićovej a Jeleny Jakšićovej.
Večierok venovaný významným ženám stredovekého Kupinika sa uskutočnil v piatok 5. decembra v Ľudovej knižnici Dositeja Obradovića.
Po úvodných slovách Boška Milojevića, úradujúceho riaditeľa knižnice, začal sa program či prednáška so zaujímavými príbehmi o slávnych ženách Kupinika. Perica Odobašić, archeológ s príbehmi a videoprezentáciou, zaviedol všetkých prítomných o mnoho storočí dozadu, do slávnych čias, keď tieto tri ženy žili v Srieme. V prezentácii projektu sa zúčastnili aj každá zo svojho zorného uhla a profesie: Snežana Božanićová, profesorka dejepisu, a Svetlana Tominová, profesorka stredovekej literatúry, obidve z Filozofickej fakulty v Novom Sade. Moderátorkou bola Nikolina Odobašićová, absolventka kulturológie.