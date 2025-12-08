Združenie drobnochovateľov Pivnica zorganizovalo 6. a 7. decembra tradičnú drobnochovateľskú výstavu, ktorá sa, tak ako aj vlani konala v priestoroch súkromnej haly majiteľa Jána Činčuráka. Podujatie potvrdilo, že Pivnica ešte stále patrí medzi najaktívnejšie centrá drobnochovateľstva vo Vojvodine.
Tento rok sa predstavilo 84 vystavovateľov, pričom najpočetnejšie zastúpenie mali domáci chovatelia z Pivnice. Okrem nich sa na výstave zúčastnili aj chovatelia z Čantaviru, Kuly, Obrovca, Báčskeho Petrovca, Futogu, Báčskej Palanky, Đurđeva, Nového Sadu, Kulpína, Maglića, potom zo Somboru, Srbobranu, Subotice a Senty. Rozmanitosť vystavených zvierat ukázala, že záujem o drobnochovateľstvo má v celej Vojvodine stále pevné miesto.
Návštevníci si mohli pozrieť 368 holubov v 40 plemenách, čo predstavovalo najväčší segment výstavy. Bohatú kolekciu doplnila hydina – celkovo 78 kusov v 12 druhoch, medzi nimi sliepky, kačice a bažanty. Predstavené boli aj zajace, spolu 36 kusov v 6 plemenách, a výstavu spestrila aj kolekcia papagájov.
Vystavené zvieratá hodnotila desaťčlenná komisia – sedem posudzovateľov sa venovalo holubom, jeden hodnotil zajace a dvaja hydinu. Odborné hodnotenie prispelo k objektivite súťaže a zároveň poskytlo chovateľom spätnú väzbu, ktorá je dôležitá pre ďalší rozvoj ich chovov.
Každý vystavovateľ si z podujatia odniesol pohár a diplom ako ocenenie za svoju účasť a starostlivosť o zvieratá. Organizátori zdôraznili, že výstava by sa nemohla uskutočniť bez finančnej podpory Obce Báčska Palanka a vlastných prostriedkov združenia.
Drobnochovateľská výstava v Pivnici aj tento rok ukázala, že ide o podujatie s veľkou tradíciou, ktoré spája nadšencov, podporuje výmenu skúseností a motivuje mladšie generácie k tomu, aby sa venovali chovateľstvu.