Prihlasovanie nelegálnych objektov na základe Zákona o osobitných podmienkach evidencie a zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam sa začalo o 4. hodine ráno otvorením príslušnej digitálnej platformy. Ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Aleksandra Sofronijevićová uviedla, že cieľom je zapísať všetkých 4,8 milióna neevidovaných objektov.
„Prihlásenie je elektronické a občania ho môžu vykonať samostatne z domu, ak sú e-občanmi. Ak nie sú, stačí, aby mali prístup na internet a e-mailovú adresu a tiež môžu prihlásiť svoju nehnuteľnosť. Všetky informácie, prihlášky a formuláre sa už teraz nachádzajú na stránke svojnasvome.gov.rs, “ vysvetlila ministerka.
Upozornila, že nie všetci sú e-občanmi a že nie každý má potrebné technické znalosti, a práve im budú pomáhať mestá, obce a prepážky Pošty Srbska. Uviedla aj to, že na oficiálnej stránke vlády Srbska sa nachádza zoznam všetkých kontaktných miest v jednotlivých mestách Srbska, kde občania môžu vykonať registráciu.