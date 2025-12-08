Milovníkom divadla Slovenské vojvodinské divadlo pripravilo ďalší divadelný zážitok.
V nedeľu 7. novembra v SVD bolo večerné divadelné predstavenie pomenované Luda kuća balkanska – Bláznivý dom balkánsky v produkcii @mensurgabeljic.
Adaptáciu a réžiu podpísal Irfan Mensur a hrali známi herci: Nada Blam, Dragana Mićalović, Irfan Mensur a Lana Adžić.
Autorom divadelného predstavenia je Miroljub Nedović Riki.
Divadelné predstavenie hovorí o typickej srbskej rodine Petrovićovcov, ako sa na prvý pohľad zdá. A ich dom sa stáva bláznivým, keď im mladšia dcéra ide do väzenia pre to, čo niekto druhý popáchal, staršia dcéra zakončí fakultu, ale pracuje ako predavačka v butiku a obe sú nešťastné v láske. Otec im umrel, ale sa ešte stále objavuje v ich dome a matka sa snaží situáciu vrátiť do normálu.
Dej je vyrozprávaný cez prizmu komédie. Duchaplný dialóg, smiešne situácie, nekaždodenné postavy.
Predstavenie v Petrovci sledoval pozoruhodný počet divákov, ktorí sa pri tejto aktuálnej komédii dobre pobavili a zasmiali.