1542 – narodila sa Mária I. Stuartová, francúzska a škótska kráľovná z dynastie Stuartovcov.
1638 – zomrel významný chorvátsky barokový básnik a dramatik Ivan Gundulić.
1708 – narodil sa v Nancy (Francúzsko) rímsko-nemecký cisár František Štefan Lotrinský, manžel Márie Terézie.
1822 – narodil sa srbský spisovateľ Jakov Ignjatović. Po skončení právnickej fakulty pracoval v rodnom Stvätom Ondreji ako právnik a počas revolúcie v roku 1848 bol členom májového zhromaždenia v Sriemskych Karlovciach a členom hlavného vojvodinského výboru.
1863 – britský boxer Tom King sa stal prvým majstrom sveta v ťažkej váhe,, keď porazil Američana Johna Hinana.
1884 – bola založená prvá slovenská rímskokatolícka farnosť v USA. Farnosť vznikla v meste Streator v štáte Illinois.
1900 – zomrel v Drienove básnik, učiteľ a revolucionár (spolu s priateľom básnikom Jankom Kráľom v 1848 podnietili vzburu poddaných v Honte, za čo boli väznení v Šahách a Pešti) Ján Alexander Rotarides.
1941 – USA, Veľká Británia, Kanada vyhlásili vojnu Japonsku.
1974 – Gréci v referende rozhodli, že Grécko bude parlamentnou republikou.
1980 – Mark David Chapman zavraždil v New Yorku bývalého člena Beatles Johna Lennona.
1991 – Rusko, Bielorusko a Ukrajina tvorili komunitu nezávislých štátov.
2021 – zomrel maliar Michal Povolný z Padiny.