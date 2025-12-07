V piatok 5. decembra v sieni kovačického Domu kultúry druháci základnej školy v Kovačici zorganizovali mikulášsky program pre svoje babky a dedkov.
Na javisku vystúpili tri triedy, ktoré zaspievali piesne o Mikulášovi, predniesli básne v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku a predviedli aj krátke tanečné čísla.
Program vyvrcholil spoločnou piesňou Rolničky, rolničky.
Po vystúpení deti prekvapil samotný Mikuláš, ktorý im priniesol darčeky a pripomenul im, aby boli počas celého roka dobré, slušné, vzájomne si pomáhali a podporovali sa.