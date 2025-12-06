Dnes sa v Slovenskom kultúrnom centre Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade konal Mikulášsky maškarný ples. Bola to záverečná dielňa projektu Neváhaj, len sa hraj.
Namaskovaní najmladší šafárikovci najprv ozdobili stromček, zatancovali si a oslávili aj narodeniny jedného kamaráta. Potom mali prehliadku kostýmov a komisia ocenila aj tie najlepšie. Na záver ich prekvapil Mikuláš, ktorý priniesol darčeky.
Ako povedala Vierka Marčoková-Cerovská, predsedníčka SKC P. J. Šafárika, ide o šiesty cyklus týchto dielní a prestávku mali iba počas pandémie koronavírusu. Cieľom dielní je zapojiť deti do aktivít, v rámci ktorých majú príležitosť počuť slovenský jazyk v tomto mestskom prostredí. Spolu s Marčokovou-Cerovskou dielne viedla aj Alena Kulíková, ktoré spoločne vedú Detský folklórny súbor Šafáriček.