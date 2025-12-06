Celovečerný program ochotníckych skupín Kultúrneho centra Kysáč sa uskutočnil včera večer v staropazovskej divadelnej sále.
Ako odznelo na programe, Kysáčania si počas storočí na týchto končinách dokázali uchrániť pôvodné zvyky a obyčaje svojich predkov a v snahe zachovať svoju identitu ich pestujú aj v súčasnej dobe. Jedným z nositeľov tohto poslania je aj Folklórny súbor Kultúrneho centra v Kysáči, založený v roku 1973. Dodnes ním prešlo množstvo tanečníkov a spevákov, ktorí zanechali stopu v jeho dejinách. Od roku 1980 súbor nesie názov Vreteno. Dnes má približne 50 aktívnych členov a jeho repertoár tvoria pôvodné i štylizované slovenské tance a piesne. Spolu so súborom vystupuje aj ženská spevácka skupina a viacerí sólisti.
Program v Starej Pazove otvorila mládežnícka skupina FS Vreteno, po ktorej sa predstavila ženská spevácka skupina. Program pokračoval prepletaním tancov mládežníckeho a seniorského súboru a vystúpením sólistov (Tamara Vlčeková, Mária Peťkovská, Jozef Pavlov, Ján Francisty, Lúcia Stajićová) a ženskej speváckej skupiny. Okrem dolnozemských štylizovaných tancov a obyčají predviedli aj tance zo Slovenska. Mládežnícky súbor nacvičila Lýdia Francistyová a seniorskú skupinu Ján Slávik. Vedúcim orchestra a nacvičovateľom ženskej speváckej skupiny a sólistov je maestro Ondrej Maglovský, ktorý stál na čele orchestra v zložení: Lúcia Stajićová (husle), Miroslav Hemela (gitara) a Vladimir Čáni (kontrabas).
Organizátorom programu boli staropazovský SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Folklórny súbor Klasy, ktorý v Kysáči vystúpil vlani a toto bola spätná návšteva, ktorá je svedectvom dobrej spolupráce medzi súbormi. Hostia do Pazovy priniesli bohatý celovečerný program a za každý ich skvelý výkon ich obecenstvo odmenilo potleskom.