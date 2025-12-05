Dnes bol na programe žreb skupín záverečného turnaja budúcoročných majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré budú spoločne hostiť od 11. júna do 19. júla Spojené štáty americké, Mexiko a Kanada.
Loptičky pri žrebovaní rozhodli nasledovne:
- Skupina A: Mexiko, Južná Afrika, Južná Kórea a víťaz play-off (Česko/Írsko – Dánsko/Severné Macedónsko)
- Skupina B: Kanada, Katar, Švajčiarsko a víťaz play-off (Wales/Bosna a Hercegovina – Taliansko – Severné Írsko)
- Skupina C: Brazília, Maroko, Haiti, Škótsko
- Skupina D: USA, Paraguaj, Austrália a víťaz play-off (Slovensko/tzv. Kosovo – Turecko/Rumunsko)
- Skupina E: Nemecko, Curaçao, Pobrežie Slonoviny, Ekvádor
- Skupina F: Holandsko, Japonsko, Tunisko a víťaz play-off (Ukrajina/Švédsko – Poľsko/Albánsko)
- Skupina G: Belgicko, Egypt, Irán, Nový Zéland
- Skupina H: Španielsko, Kapverdy, Saudská Arábia, Uruguaj
- Skupina I: Francúzsko, Senegal, Nórsko a víťaz play-off (Irak/Bolívia/Surinam)
- Skupina J: Argentína, Alžírsko, Rakúsko, Jordánsko
- Skupina K: Portugalsko, Kolumbia, Uzbekistan a víťaz play-off (DR Kongo/Nová Kaledónia/Jamajka)
- Skupina L: Anglicko, Chorvátsko, Ghana, Panama
Teda, niektoré skupiny sú už teraz kompletizované, ale až polovica bude mať všetkých účastníkov až po marcových play-off dueloch. Vidno, že niektoré skupiny sú slabšie, aspoň na papieri, iné sú silnejšie a zaujímavé.
Známe je to, že turnaj na štadióne Azteca v Mexiko City otvoria 11. júna hostiteľské Mexiko a Južná Afrika. Zaujímavosťou je, že rovnaký otvárací duel sme sledovali aj v roku 2010, ibaže vtedy hrala Južná Afrika ako hostiteľ a Mexiko bolo zaradené na pozíciu A2 a malo česť otvoriť podujatie.
Zaujímavá je aj skupina C, v ktorej Brazília, Maroko a Škótsko boli v rovnakej skupine aj na Mundiale v roku 1998.
Skupinu I vzájomným stretnutím otvoria Francúzsko a Senegal. Tieto dve selekcie otvorili turnaj v roku 2002, keď sa hralo v Japonsku a v Južnej Kórei, a vtedy Senegal ako debutant senzačne vyhral nad vtedajším úradujúcim majstrom sveta výsledkom 1 : 0.
Francúzsko na tomto Mundiale vypadlo v skupine bez streleného gólu a Senegal sa prepracoval až do štvrťfinále, kde nešťastne vypadol proti Turecku.
Každopádne, vidno, že zápasy budú zaujímavé. Na turnaji 2026 bude odohraných až 104 zápasov, z toho sa až 78 bude hrať na štadiónoch v USA, zatiaľ čo Mexiko a Kanada uhostia po 13 duelov.
Tiež, kvôli rozšíreniu turnaja, budeme v skupinovej fáze namiesto doterajších troch zápasov denne sledovať štyri duely, a to v termínoch 18.00, 21.00, 00.00 a 03.00 podľa stredoeurópskeho času.