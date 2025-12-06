1421 – narodil sa anglický kráľ Henrich VI., posledný panovník z dynastie Lancasterovcov, ktorý sa formálne stal vládcom v roku 1422 v ôsmom mesiaci svojho života.
1492 – Krištof Kolumbus objavil ostrov Haiti, založil tam španielsku osadu a oblasť nazval Hispaniola.
1559 – na zhromaždení evanjelikov duchovného a svetského stavu v Kremnici bolo prijaté spoločné vyznanie viery siedmich banských miest a obcí (Banská Štiavnica, Kremnica, Ľubietová, Banská Bystrica, Pukanec, Banská Belá, Nová Baňa) tzv. Confessio heptapolitana, ktorého autorom bol štiavnický kňaz Ulrich Cubicularis.
1768 – v Škótsku vydali prvú edíciu encyklopédie Britannica.
1774 – panovníčka Mária Terézia vydala Všeobecný školský poriadok, na základe ktorého sa školy stali štátnymi a zaviedla sa povinná školská dochádzka pre deti od šesť do 12 rokov.
1833 – narodil sa srbský spisovateľ Jovan Jovanović Zmaj, člen Srbskej kráľovskej akadémie. Vzdelával sa v Bratislave a Trnave a štúdiá medicíny ukončil v Pešti. Ako lekár pôsobil v Novom Sade, Sriemskych Karlovciach, Pančeve, Futogu, Belehrade, Záhrebe a vo Viedni.
1868 – panovník František Jozef podpísal tzv. národnostný zákon. Týkal sa obyvateľov Uhorska nemaďarskej národnosti s výnimkou Chorvátov, ktorí získali územnú a politickú autonómiu. Zákon vychádzal z doktríny jednotného politického národa a za štátny jazyk bola určená maďarčina.
1877 – vyšlo prvé číslo amerického denníka Washington Post.
1882 – zomrel anglický spisovateľ Anthony Trollope, ktorý vo veľkom množstve románov realisticky opísal stredné vrstvy viktoriánskeho Anglicka.
1917 – Fínsko vyhlásilo nezávislosť od Ruska.
1925 – Taliansko a Egypt podpísali dohodu o hraniciach talianskej kolónie Líbya.
1978 – Španieli v referende schválili novú ústavu, podľa ktorej bolo Španielsko definované ako konštitučná monarchia s parlamentnou demokraciou.
2017 – americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nastal čas, aby bol Jeruzalem oficiálne uznaný za hlavné mesto Izraela.