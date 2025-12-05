Riaditeľ Kancelárie pre IT a eUpravu Mihailo Jovanović dnes povedal, že zavedenie systému eBolovanje je jedným z kľúčových krokov v digitalizácii verejnej správy a zdravotníckeho systému a že umožní množstvo výhod a uľahčení pre zamestnávateľov aj zamestnancov.
Jovanović uviedol, že prijatie Zákona o výmene údajov, dokumentov a oznámení v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti prostredníctvom softvérového riešenia eBolovanje – Poslodavac a zavedenie tohto softvérového riešenia je kľúčovou podmienkou na fungovanie celého systému eBolovanje.
Povedal, že od 1. januára 2026 umožní tento systém, aby vybraný lekár v systéme vystavil elektronickú potvrdenku o dočasnej pracovnej neschopnosti, o čom budú zamestnávatelia včas informovaní elektronicky. Vysvetlil, že týmto spôsobom sa ruší potreba doručovania papierových dokumentov, čo je veľký prínos pre zamestnancov a znamená ďalší krok k menšiemu počtu návštev na úradoch.
Podľa jeho slov sa pre zdravotnícky systém výhody prejavia znížením administratívnej záťaže, elimináciou dvojitého zadávania údajov a znížením chýb vznikajúcich pri ručnom vyplňovaní údajov o dočasnej pracovnej neschopnosti.