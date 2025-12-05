Dnes sa v rámci programu Petrovských dní divadelných na javisku Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci predstavili herci MoniCart divadla z Belehradu s predstavením pre deti Čarovný koláč.
Čarovný koláč je detský muzikál, ktorý produkuje divadlo MoniCart. Dej sleduje bývalú čarodejnicu Pralinu, majiteľku cukrárne, ktorá začína zabúdať na všetko, vrátane tajnej ingrediencie na svoj čarovný koláč, ktorý pripravuje na Deň smiechu. Jej asistentky Jahoda a Višňa jej pomáhajú znovu získať pamäť.
Kostýmy, scénu i réžiu pripravila Monika Romićová.
Predstavenie je veľmi poučné. Hovorí o dôležitosti lásky, priateľstve, o tom, ako zistiť, v čom sme dobrí. Prostredníctvom komunikácie medzi divákmi a kocúrom Momčilom je hra mimoriadne interaktívna – deti sa zapájajú, súťažia v smiechu a premýšľajú, ako vyriešia problémy v hre.