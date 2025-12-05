Obec Báčsky Petrovec aj tento rok spolu s príslušnými ustanovizňami zapojenými do boja proti domácemu násiliu aktívne podporila medzinárodnú kampaň 16 dní aktivizmu proti domácemu násiliu, predovšetkým páchanému na ženách, ktorá prebieha od 25. novembra do 10. decembra.
Pri príležitosti globálneho spustenia kampane, ktorú podporuje 1 700 organizácií v 100 krajinách sveta, sa vo štvrtok 4. decembra uskutočnila konferencia v malej zasadacej miestnosti Obce Báčsky Petrovec. Na konferenciu boli pozvaní predstavitelia relevantných inštitúcií a škôl.
Témou konferencie bolo násilie, predovšetkým voči ženám, ale týkalo sa to aj seniorov a zraniteľných ľudí. Prítomných privítala Mária Orosová, radkyňa v Obecnej správe pre úkony v oblasti bojovnícko-invalidnej, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, rodovej rovnosti a starostlivosti o utečencov, ktorá zároveň konferenciu moderovala.
V mene obce sa prihovorila predsedníčka Viera Krstovská, ďalej Biljana Drakulićová zo Strediska pre sociálnu prácu, Bojan Jević a Damjan Čakarević z Policajnej stanice Báčsky Petrovec a Damir Kostovski, štátny zástupca pred Základnou prokuratúrou Nový Sad, v mene verejných obhajcov.
Odborníci, ktorí sa denne zaoberajú domácim násilím, hovorili podrobnejšie o spôsobe, akým konajú vo svojich inštitúciách, pri riešení domáceho násilia. Cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie verejnosti o rozpoznávaní a predchádzaní domácemu násiliu a apelovať na občanov, že domáce násilie nesmie nikdy zostať skryté. Účastníci konferencie upozornili, že násilie je vážnym porušením ľudských práv a ohrozením života a zdravia členov rodiny.
Uviedli aj, ako sa možno ochrániť: okamžite treba nahlásiť násilie, aj keď ide len o podozrenie – násilie nie je súkromná záležitosť, ale spoločenský problém; vyhľadanie podpory u priateľov, príbuzných alebo susedov; kontaktovanie príslušných inštitúcií a využitie dostupných služieb, ako sú bezpečné priestory, SOS telefóny a poradenské centrá.
V prípade bezprostredného ohrozenia možno súrne kontaktovať políciu (192). Centrum sociálnej práce (021/2280057) poskytuje podporu a pomoc, poradenstvo a ochranu. Zdravotnícke zariadenia (021/2280124) poskytujú lekársku pomoc a dokumentáciu zranení.
Prítomní diskutovali o ich špecifických povinnostiach a krokoch, ktoré je potrebné podniknúť, keď sa zistí, alebo sa podozrieva, že žena je vystavená násiliu. Zdôraznili význam koordinácie medzi inštitúciami, aby sa zabezpečila účinná ochrana obetí a predišlo ďalšiemu násiliu.
Podelili sa aj o praktické výzvy, návrhy a potreby, aby spoločne mohli zlepšiť systém podpory, lebo cieľ je jasný – aby každý prípad násilia bol rozpoznaný, nahlásený a primerane liečený.
Záver konferencie tvorila panelová diskusia, kde účastníci a hostia mali možnosť vymeniť si názory a položiť otázky odborníkom.
Konferenciu ukončili s nádejou, že zdieľané skúsenosti prispejú k efektívnejšiemu boju proti domácemu násiliu. Obec Báčsky Petrovec vyzýva všetkých občanov, aby nemlčali pred násilím. Každé nahlásenie môže zachrániť život. Spoločne treba budovať spoločnosť, v ktorej vládnu rešpekt, solidarita a bezpečnosť pre všetkých. Podpora spoločnosti môže niekomu dať silu uniknúť z nebezpečnej situácie a treba, aby sa každá žena cítila chránená, cenená a slobodná.