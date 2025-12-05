Na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici sa od pondelka 1. decembra koná humanitárna akcia s názvom Ak máš, dones, ak nemáš, odnes.
Cieľom akcie je podporiť solidaritu medzi žiakmi, učiteľmi a obyvateľmi Kovačice.
Škola vyzýva všetkých, ktorí majú doma zachované veci, ktoré už nepoužívajú, aby ich priniesli do priestorov gymnázia. Zároveň platí aj opačné pravidlo – každý, komu niečo chýba, alebo by mu tieto veci pomohli, môže si ich vziať domov.
„Aj malá pomoc môže priniesť veľkú dávku dobroty,“ odkazujú z tejto školy.