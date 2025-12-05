1361 – uhorský kráľ Ľudovít I. udelil Modre mestské výsady.
1456 – Neapol postihlo zemetrasenie, pri ktorom zahynulo 30- až 40 000 osôb.
1766 – konala sa prvá aukcia v londýnskej sieni Christie’s vo Veľkej Británii.
1791 – zomrel rakúsky hudobný skladateľ a vrcholný predstaviteľ klasicizmu Wolfgang Amades Mozart.
1863 – v anglickom časopise Bell’s Life uverejnili prvé futbalové pravidlá.
1868 – v Rakúsko-Uhorsku vydali nový branný zákon, ktorým sa zaviedla všeobecná povinná vojenská služba na tri roky.
1870 – zomrel francúzsky spisovateľ Alendre Dumas starší, úspešný svojimi dobrodružnými románmi a drámami. Čitateľov oslovila už jeho prvotina dráma Henrich III., ale úspech mu zaistili najmä romány Traja mušketieri a Gróf Monte Christo.
1901 – narodil sa americký animátor, režisér, producent a filmár Walt Disney.
1926 – zomrel francúzsky maliar Claude Monet, otec impresionizmu.
1940 – zomrel český huslista a skladateľ Jan Kubelík, ktorý začal verejne vystupovať ako osemročný, čím si získal povesť jedného z najväčších husľových virtuózov svojej doby.
1952 – z rozhodnutia vlády vtedajšej FNR Juhoslávia bolo v Belehrade zriadené Múzeum Nikolu Teslu.
1977 – Egypt prerušil vzťahy so Sýriou, Líbyou, Alžírskom, Irakom a Južným Jemenom, arabskými krajinami, ktoré sa ostro postavili proti mierovému procesu medzi Egyptom a Izraelom.
2013 – zomrel Nelson Mendela, prezident Juhoafrickej republiky.
2017 – Medzinárodný olympijský výbor zakázal Rusku súťažiť na zimných olympijských hrách 2018 v juhokórejskom Pchjongčchangu po vyšetrovaní dopingu na zimných olympijských hrách 2014, čo znamená, že zástupcovia krajiny mohli súťažiť iba pod olympijskou vlajkou.
2019 – viac ako 510 000 ľudí vyšlo do ulíc v približne 70 mestách po celom Francúzsku na protest proti ohlásenej dôchodkovej reforme.