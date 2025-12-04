Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vykonalo mimoriadnu inšpekciu v troch mliekarniach (Imlek Belehrad, Imlek Subotica a Somboled) kvôli podozreniu z používania sušeného mlieka v UHT mlieku a nedeklarovaných rastlinných tukov.
Ako sa uvádza v oznámení, kontrola zistila, že sa UHT mlieko vo všetkých kontrolovaných prevádzkach vyrába výlučne z čerstvého mlieka (bez sušeného mlieka). Sušené mlieko sa používa iba v špecializovaných produktoch (dezerty, nátierky, proteínové nápoje), kde je to technologicky potrebné, a je to v súlade s predpismi. Rastlinné tuky sa používajú len v krémoch na varenie a sú riadne deklarované.
„Mimoriadnou kontrolou sa zistilo, že všetky tri kontrolované spoločnosti pôsobia v súlade s predpismi a technologickými normami výroby mlieka a mliečnych výrobkov,” uvádza sa v oznámení.