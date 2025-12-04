Prvé decembrové číslo týždenníka je pripravené pre čitateľov. Mesačnou prílohou sú Obzory a na titulnej strane sú účastníci 52. Stretnutia pod lipami, ktoré sa uskutočnilo minulý piatok v Kovačici. O podujatí viac píšeme v rubrike Kultúra.
V úvodnej rubrike Týždeň sa píše aj o prednáške v kysáčskej škole, venovanej spoločným osudom Srbov a Slovákov vo Veľkej vojne, je tu aj riport z 56. Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu v Novom Sade, ako aj z Ondrejského jarmoku, ktorý sa uplynulý víkend konal v Brezne.
Rubrika Naše dediny prináša čítanie o spoločnej družbe penzistov v Báčskom Petrovci, jesennej akcii petrovských ekológov a je tu aj výzva NVU Hlas ľudu na súťaž o najkrajší vianočný stromček. V Bajši už tretí rok usporiadali dielňu pre ženy, zatiaľ čo v Kovačici sa uskutočnil jubilejný 10. ročník Kovačického bálu. V Kysáči sa riešia ekologické záležitosti, v Starej Pazove bola debata v rámci Týždňa ženského podnikania. V rubrike je aj rozhovor o tohtoročnej činnosti MS Kulpín a plánoch na budúci rok, píše sa aj o bezpečnosti mladých a rovesníckej edukácii v Starej Pazove.
Na stranách rubriky Kultúra sa píše o prvom valčíkovom večierku v Starej Pazove, premiére v Divadle VHV v Petrovci a Festivale folklórnych skupín v Rume. Kovačickí divadelníci pobudli v Rumunsku a Hložančania sa zúčastnili na Festivale zlatých súborov v Novom Sade.
Príloha Obzory prináša: rozhovor s Alexandrou Salmelou, laureátkou Ceny Anasoft litera, o obrazoch dvoch mladých autoriek vystavených v KC Chalupka v Kovačici a je tu aj výber z poézie autorov Ivana Miroslava Ambruša a Karola Chmela.
V rubrike Šport sa píše o šachistoch z Kovačice, kulpínskych volejbalistoch, ako aj o jadžente, ktorý je populárny v Laliti.
Na záverečnej strane novín sú predstavení ďalší víťazi na 44. Festivale slovenskej populárnej hudby v Selenči.