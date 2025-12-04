Národné zhromaždenie Srbska 3. decembra schválilo Zákon o úradných potravinových kontrolách a zákon o organickej výrobe. Zákon o úradných kontrolách zavádza neohlásené kontroly v celom potravinovom reťazci, čo má zvýšiť bezpečnosť a kvalitu potravín. Účinný bude od 1. júna 2026.
Zákon o organickej výrobe posilňuje kontrolný systém, zavádza Register výrobcov a upravuje pravidlá pre výrobcov aj spracovateľov, ktorí už nebudú môcť organizovať výrobu ani držať certifikáty pre celé skupiny.
Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić uviedol, že ide o dôležitý krok k zosúladeniu s EÚ a k vyššej ochrane spotrebiteľa. Ministerstvo dodáva, že od začiatku roka bolo prijatých šesť zákonov v tejto oblasti a ďalších osem je v príprave.