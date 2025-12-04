Galéria Matice srbskej informuje o novom projekte, ktorý spustili pre milovníkov umenia, ktorí by vo svojich domoch chceli mať reprodukciu obľúbeného diela zo zbierky GMS.
Ako uvádzajú, projekt vznikol ako odpoveď na želanie verejnosti, aby umelecký zážitok nezostal len v rámci výstavného priestoru.
V rámci projektu sú dostupné vysokokvalitné výtlačky diel renomovaných umelcov, ako sú Katarina Ivanovićová, Pavle Simić, Stevan Aleksić, Paja Jovanović, Uroš Predić, Sava Šumanović, Petar Dobrović, Petar Lubarda, ako aj zmenšené sochy Đorđa Jovanovića, ktoré vznikli podľa vzoru originálnych diel zo zbierky GMS.
„Týmto spôsobom umenie prekračuje hranice múzejného priestoru – vchádza do domov, pracovných priestorov a súkromných zbierok, kde naďalej inšpiruje, podnecuje emócie a pripomína stretnutie so stálou expozíciou REvízia zbierky Galérie Matice srbskej,” uvádzajú v oznámení.