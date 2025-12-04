Technológia 5G sa v Srbsku začala oficiálne zavádzať po udelení licencií operátorom Telekom Srbija, Yetel a A1. Podľa riaditeľa Telekomu Vladimira Lučića už približne 1,05 milióna používateľov vlastní telefóny pripravené na 5G sieť.
Lučić uviedol, že prvým viditeľným prínosom je výrazne rýchlejšie a stabilnejšie internetové pripojenie. Telekom bol podľa neho technicky pripravený už skôr, no rozvoj pokročilých služieb a robotizácie určoval tempo budovania infraštruktúry.
5G sa momentálne rozširuje najmä vo veľkých mestách, no očakáva sa rýchly postup aj do ostatných regiónov. „Verím, že už budúci rok budeme mať pokrytie na úrovni celej krajiny,“ povedal Lučić pre RTS.
Odborníci pripomínajú, že 5G bude mať najväčší význam pre priemysel, startupy a nové technologické riešenia. Plná funkcionalita však zatiaľ nie je dostupná pre všetky zariadenia, najmä niektoré staršie modely telefónov.