Pri príležitosti prvého ročníka zápisu kovačického insitného maliarstva na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (RZNKDĽ) UNESCO (3. 12. 2024) sa včera v kovačickej Galérii Babka uskutočnil seminár – rozhovor s organizátormi kovačického insitného maliarstva.
Úvodné slová patrili majiteľovi Galérie a zakladateľovi Nadácie Babka Pavlovi Babkovi, ktorý v krátkosti priblížil celý viacročný priebeh zápisu kovačického insitného umenia na RZNKDĽ UNESCO. Zdôraznil aj význam takýchto stretnutí a seminárov, pretože, ako povedal, aby sa tento prvok na zozname udržal, jeho navrhovatelia sú povinní každoročne poskytnúť správu o aktivitách na tomto poli. „Naša práca sa zápisom na RZNKDĽ UNESCO nekončí. Musíme sa usilovať o to, aby toto umenie aj ďalej pretrvávalo a aby si ho osvojovali aj mladé generácie, lebo iba to je garantom, že na tomto zozname aj zostane,“ vysvetlil.
V rámci seminára vystúpili hostia zo Slovenska: generálny riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu prof. Mgr. Juraj Hamar, PhD., ktorý hovoril na tému Súčasný stav slovenských prvkov zapísaných v UNESCO a perspektíva insitného maliarstva v Kovačici. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u predstavila jeho riaditeľka Mgr. Eva Záhumenská, zatiaľ čo Mgr. art. Miroslav Hanák priblížil digitalizáciu nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku ako inšpiráciu pre insitné maliarstvo v Kovačici.
Osobitnou témou Ženský maliarsky rukopis kovačického insitného maliarstva – Od ihly a nite po UNESCO prispela aj Elenka Ďurišová, Ma. dejín umenia.
Seminára sa zúčastnili títo maliari: Pavel Hajko, Zuzana Vereská, Ján Glózik, Pavel Povolný-Juhás, Eva Hrková, Vesna Kozáková, Klára Babková, Vieroslava Svetlíková a Miroslav Hraško. Prítomná bola aj predsedníčka Nezávislého združenia potomkov zosnulých kovačických maliarov Zuzana Lenhartová a honorárny konzul Srbska na Slovensku a čestný občan Kovačice Dr. Mojmír Vrlík.
V rámci stretnutia sa uskutočnilo aj slávnostné podpisovanie protokolu o spolupráci na tvorbe Elektronickej encyklopédie kovačického insitného maliarstva. Výsledky tohto projektu budú podľa slov Babku prezentované presne o rok – 3. decembra 2026.