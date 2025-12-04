Verejná hodina žiakov Hudobnej školy Ljubinka Lazića vo Vojke sa uskutoční dnes večer o 18.00 hodine v staropazovskej aule divadelnej sály. Žiaci sa vernému obecenstvu predstavia s novými vedomosťami, ktoré si osvojili s pomocou profesorov počas tohto školského polroku.
O dve hodiny neskôr – o 20.00 – je na programe ďalší z cyklu koncertov, ktoré v tomto prostredí tradične organizujú Ljubinko Lazić a Stredisko pre kultúru Stará Pazova. Na programe pomenovanom Večierok Isidora Bajića (1878 – 1915) vystúpia Zorica Belićová, soprán, a Boris Babík, tenor. Hosťom programu bude Aleksandar Kerleta, barytón.