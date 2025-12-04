1259 – bola podpísaná tzv. Parížska zmluva, ktorou francúzsky kráľ Ľudovít IX. Svätý dosiahol, že anglický kráľ sa vzdal Normandie.
1563 – sa skončil Tridentský koncil, ktorého cieľom bol kompromis medzi katolíkmi a protestantmi.
1574 – zomrel nemecký astronóm a matematik Georg Joachim Rheticus, žiak Mikuláša Koperníka. Jeho posledným pôsobiskom boli Košice, kde je aj pochovaný.
1679 – zomrel anglický filozof z obdobia anglickej buržoáznej revolúcie Thomas Hobbes. Bol jedným zo zakladateľov novovekého mechanického materializmu.
1791 – začali vo Veľkej Británii vychádzať najstaršie nedeľné noviny na svete The Observer.
1841 – v Belehrade sa v Divadle na Đumruku konalo prvé predstavenie – dráma Smrť Stefana Dečanského autora Jovana Steriu Popovića.
1890 – narodil sa srbský hudobný skladateľ a etnomuzikológ Kosta Manojlović, profesor a prvý rektor Hudobnej akadémie v Belehrade. V Belehradskom teologickom seminári bol jeho lektorom Mokranjac, vo vzdelávaní pokračoval v Moskve a Mníchove a ukončil ho v Oxforde.
1892 – narodil sa španielsky diktátor Francisco Franco.
1910 – narodil sa v Turčianskej Štiavničke básnik a prekladateľ Ján Kostra, známy milostnou poéziou.
2006 – nepálska vláda rokovala v základnom tábore na Mount Evereste v nadmorskej výške 5 242 metrov, aby upozornila na dopady klimatických zmien na Himaláje.
2021 – v Belehrade, Novom Sade, Niši, Šabci a viacerých miestach Srbska sa konali protesty proti zákonu o vyvlastnení, väčšinou na výzvu ekologických združení, ale aj opozičných skupín. Zablokovaných bolo viacero komunikácií.