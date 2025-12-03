Elektronickú faktúru za elektrickú energiu v Srbsku využíva viac ako 400 000 občanov a jej zaplatením do 20. dňa v mesiaci sa získava zľava sedem percent, oznámili dnes z EPS-u.
Ako zdôrazňujú, zákazníci si môžu zvoliť elektronické doručovanie faktúr na portáli a v aplikácii EPS Uvid u račun, v pobočkách EPS-u alebo vyplnením žiadosti na webovej stránke Elektroprivreda Srbije.
Postup výberu e-faktúry je jednoduchý a výhodou je, že zákazníci dostanú účet na e-mailovú adresu hneď po vytvorení mesačnej povinnosti, uvádza sa v oznámení.
Týmto spôsobom nielen šetria čas, ale znížením používania papiera prispievajú aj k ochrane životného prostredia.