Národné zhromaždenie Srbska dnes schválilo Zákon o rozpočte na rok 2026. Príjmy štátnej pokladnice budú v nasledujúcom roku predstavovať 2 414,7 miliardy dinárov, čo je o 2,9 percenta, teda o 68,5 miliardy dinárov viac v porovnaní so sumou príjmov predpokladanou pôvodným rozpočtom na tento rok, uvádza portál RTS.
Celkové výdavky a rozpočtové náklady sú naplánované vo výške 2 751,7 miliardy dinárov, takže fiškálny deficit rozpočtu bude 337 miliárd dinárov, čo predstavuje tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Predpokladá sa, že miera hospodárskeho rastu bude tri percentá.
Rozpočtom na budúci rok je na kapitálové investície vyčlenených 6,7 percenta a ako uviedol minister financií Siniša Mali, štát a miestne samosprávy na tieto investície vyčlenia približne 740 miliárd dinárov.