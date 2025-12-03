Medzinárodný deň invalidov – 3. december si včera večer pripomenuli členovia Združenia pre pomoc mentálne nedostatočne vyvinutým osobám v Starej Pazove na družbe v miestnostiach novej evanjelickej fary. Snežana Jelisavcová, predsedníčka združenia, nám povedala, že ústredné podujatie venované tomuto dňu sa uskutoční v Pančeve, ale oni sa ho tentoraz, žiaľ, zúčastniť nemôžu. Podľa jej slov treba oveľa častejšie, a nie iba raz v roku, upriamiť pozornosť v spoločnosti i na túto kategóriu ľudí, s ktorou všetci spolu žijeme, rastieme, pracujeme.
Vďaka Ministerstvu pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky a Obci Stará Pazova realizujú projekt na usporiadanie dielní, kde sa všetci spoločne kamarátia, vymieňajú skúsenosti a vždy v súlade so svojimi možnosťami zhotovujú i rozličné premety, ktorými vyjadrujú svoju kreativitu. Najčastejšie tkajú na malých a im prispôsobených krosnách, háčkujú, kreslia, pripravujú jedlá. Súčasne sa aktívne podieľajú na zhotovovaní vianočných a novoročných dekorácií, ktoré budú aj predávať na tradičnom novoročnom bazári v Starej Pazove.
Členovia združenia, ktorých je 35, dielne mávajú v pondelok, utorok a vo štvrtok v miestnostiach novej evanjelickej fary v Starej Pazove, kým družba venovaná i pre rodičov je vždy v utorok. Členovia Združenia pre pomoc mentálne nedostatočne vyvinutým osobám v Starej Pazove sú, ako hovoria, jedna veľká rodina, kde úsmev, pekné slovo a objatie znamená mnoho. Realizujú aj výlety a iné aktivity, ktoré všetkým prispievajú.
Spoločne sa tešia aj z narodeninových osláv a práve včera ich mal i člen tohto združenia Sveto Demák, kde mu všetci spoločne zaspievali známu narodeninovú pieseň. Vládla tam ako vždy dobrá nálada, kde sa všetci vzájomne uctievajú, bez ohľadu na stupeň a druh invalidity.