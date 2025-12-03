1808 – Madrid sa vzdal vojenským silám francúzskeho cisára Napoleona I.
1857 – narodil sa anglický spisovateľ poľského pôvodu Joseph Conrad, považovaný za jedného zo zakladateľov modernej psychologickej prózy.
1869 – narodil sa srbský právny expert Slobodan Jovanović, univerzitný profesor, predseda vlády Juhoslovanského kráľovstva, prezident Srbskej kráľovskej akadémie.
1906 – zomrel v Martine politik, redaktor, publicista a národný buditeľ Ambro Pietor.
1910 – francúzsky chemik Georges Claude predstavil v Paríži verejnosti prvé neónové osvetlenie.
1915 – srbská armáda sprevádzaná utečencami počas prvej svetovej vojny začala ustupovať cez hory dnešného Albánska. Najvyššie velenie rozhodlo o tomto kroku, vyhýbajúc sa kapitulácii za každú cenu. Na ostrov Korfu prišlo 135 000 srbských vojakov, do Bizerty okolo 12 000 a viac ako 240 000 ľudí zomrelo na hlad a choroby.
1919 – zomrel francúzsky maliar Pierre Auguste Renoir, jeden z najvýznamnejších impresionistov a najväčších európskych maliarov 19. storočia.
1975 – v Laose prevzali moc komunisti a 600-ročná monarchia prestala existovať.
1991 – Rusko uznalo nezávislosť Ukrajiny a ruský prezident Boris Jeľcin sa zasadzoval za urýchlenú normalizáciu medzištátnych vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou.
1992 – fínsky inžinier Matti Makonen odoslal vôbec prvú SMS správu Veselé Vianoce prostredníctvom siete Vodafone vo Veľkej Británii.
2004 – Pakistan a India sa dohodli na znovuotvorení železničného spojenia, ktoré bolo prerušené 40 rokov.