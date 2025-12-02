Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva oznamuje, že verejná rozprava o Návrhu zákona o chove dobytka sa bude konať do 20. decembra 2025.
Text Návrhu zákona o chove dobytka je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva poľnohospodárstva a na portáli e-Konsultacija. Prezentácia a verejná diskusia o Návrhu zákona o chove dobytka sa uskutoční formou okrúhleho stola, o čom bude verejnosť informovaná prostredníctvom oznámenia na webovej stránke ministerstva.
Návrhy, pripomienky a odporúčania je možné zasielať elektronicky alebo poštou.
Ministerstvo vyzýva zástupcov štátnych orgánov a organizácií, združení, podnikateľských subjektov, odbornej verejnosti, ako aj ďalších záujemcov, aby sa počas verejnej diskusie oboznámili s textom návrhu zákona a poskytli svoje pripomienky, návrhy a odporúčania.