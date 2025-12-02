Koncert filmovej hudby pod názvom Naša rola filmu sa uskutočnil posledného novembrového dňa v aule staropazovskej divadelnej sály a bol pre obecenstvo skutočne nekaždodenným umeleckým zážitkom.
Vystúpila Novosadčanka Olivera Boltová, soprán, ktorá so svojím hlasom a za sprievodu orchestra predviedla známe hudobné témy zo svetovej kinematografie. Hudobníci hrali v zložení: Tea Mileusnićová (husle), Igor Dražević (klavír), Tomislav Mijat (bubne) a Miloš Ivezić (gitara).
Spojenie operného hlasu, rockových prvkov a virtuóznych aranžmánov, doplnené svetelnými efektmi, umožnilo divákom zažiť filmovú hudbu celkom novým spôsobom. Koncert ponúkol novú perspektívu dobre známych skladieb – od emotívnych, nežných tém až po dynamické a silné filmové hity, a tým priblížil filmovú hudbu a operu mladším generáciám vnímavým a im blízkym spôsobom.
Projekt realizovalo Združenie Media Portal s finančnou podporou Ministerstva kultúry RS. Koncert Naša rola filmu sa v Starej Pazove uskutočnil v spolupráci so Strediskom pre kultúru Stará Pazova. V rámci projektu boli zaradené vystúpenia v troch mestách Vojvodiny: v Novom Sade, Zreňanine a v Starej Pazove.
Ako nám povedala Olivera Boltová, súčasne dosť času venuje edukáciám v oblasti opery a iniciatívam zameraným na približovanie operného hlasu a opernej hudby mladým.