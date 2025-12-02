Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová sa v čínskom meste Guangzhou zúčastnila na otvorení Medzinárodného fóra Cárske zdroje, ktoré zhromaždilo viac než 200 účastníkov z 30 krajín, vrátane bývalých prezidentov a premiérov, ako aj lídrov medzinárodných organizácií.
Ako sa uvádza v oznámení, zo 250 provincií, s ktorými má Guandong regionálnu spoluprácu, je AP Vojvodina jedinou prítomnou na fóre.
Tohtoročné podujatie bolo venované riešeniu kritických svetových výziev, vrátane strategickej stability, globálneho riadenia, umelej inteligencie, globálnych verejných statkov a napĺňania cieľov udržateľného rozvoja.