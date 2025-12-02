Prezident Srbska Aleksandar Vučić po stretnutí s tímami zodpovednými za energetickú stabilitu a bezpečnosť krajiny uviedol, že sme nedostali pozitívne správy z USA.
„Očakávali sme, že od vlády USA dostaneme licenciu na pokračovanie prevádzky rafinérie, ale pozitívne rozhodnutie z USA sme nedostali. My sme dali súhlas na zastavenie prevádzky rafinérie. Včera sme mali rozhovory s predstaviteľmi vo Washingtone,“ povedal Vučić.
Hovoriac o sekundárnych sankciách Vučić vysvetlil, aké problémy vzniknú po tom, čo sa zastaví platobný styk s NIS.
„Dohodli sme sa, že do konca týždňa zabezpečíme platobný styk s NIS-om, aby NIS mohol vyplatiť mzdy a dodávateľov, a potom budeme deň za dňom rozhodovať,“ povedal Vučić a dodal, že štát teraz čelí riziku, pretože centrálna banka aj ostatné banky môžu kedykoľvek čeliť sankciám.
„Hrozí nám, že každé prerušenie platobného styku spôsobí obrovské problémy pre spoločnosť. Nejde len o jednu firmu, ale o celú krajinu,“ uzavrel prezident.