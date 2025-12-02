V piatok 28. novembra sa v Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici uskutočnilo podujatie s názvom Drž ma za ruky, zavri oči, cháp…, ktorého sa zúčastnili žiaci 5. až 8. ročníka. Cieľom stretnutia bolo podporiť záujem žiakov o slovenský jazyk, kultúru a dejiny prostredníctvom prezentácií a výstav.
Počas programu žiaci prezentovali svoje práce, medzi ktorými boli: Nárečový slovník – ukážka bohatstva a rôznorodosti slovenských nárečí, Význam mien – zaujímavosti o pôvode a význame slovenských mien, Z dejín Slovákov – historické fakty a významné udalosti z dejín slovenského národa.
Súčasťou podujatia bola aj výstava projektov o Slovensku, ktorá žiakom priblížila krajinu z historického, geografického a turistického pohľadu.
Stretnutie bolo nielen vzdelávacie, ale aj inšpiratívne, keďže žiaci mali možnosť oboznámiť sa s výsledkami prác svojich spolužiakov a rozšíriť svoje vedomosti o Slovensku. Do projektu sa zapojili všetky školy z územia Banátu, v ktorých sa vyučuje po slovensky.
Organizátori podujatie ohodnotili ako úspešné a podnetné na rozvoj záujmu o slovenskú kultúru, dejiny a jazyk medzi žiakmi. Stretnutie vzniklo v spolupráci s Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí a kovačickej základnej školy. Všetkým účastníkom riaditeľka školy Anička Bírešová udelila ďakovné listy a skromné darčeky.