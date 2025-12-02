1291 – uhorský kráľ Ondrej III. udelil Bratislave výsady slobodného kráľovského mesta.
1848 – rakúsky cisár Ferdinand I. abdikoval v prospech svojho synovca Františka Jozefa I.
1869 – narodil sa srbský právny odborník Slobodan Jovanović, univerzitný profesor, predseda vlády Kráľovstva Juhoslávie a predseda Srbskej kráľovskej akadémie.
1912 – po víťazstvách v prvej balkánskej vojne balkánski spojenci Srbsko, Grécko a Bulharsko podpísali prímerie s Tureckom.
1915 – srbská armáda, sprevádzaná utečencami, sa počas prvej svetovej vojny začala sťahovať cez horské oblasti dnešného Albánska. Najvyššie velenie sa pre tento krok rozhodlo, aby za každú cenu zabránilo kapitulácii. Na ostrov Korfu dorazilo 135 000 srbských vojakov, do Bizerty okolo 12 000, a od hladu, chorôb a albánskych banditov zahynulo viac než 240 000 ľudí.
1919 – narodil sa v Turzovke prozaik, básnik, redaktor a publicista Rudolf Jašík.
1993 – kolumbijské elitné bezpečnostné jednotky zastrelili Pabla Escobara považovaného za kráľa drogovej mafie.