Pravdepodobne len málokto po dvoch štvrtinách basketbalového stretnutia medzi Srbskom a Švajčiarskom očakával, že naša reprezentácia bude mať po dvoch úvodných kolách kvalifikácie na Mundobasket 2027 v Katare na konte dva triumfy.
Srbsko totiž, ako vieme, na polčase duelu v Belehrade so Švajčiarskom prehrávalo o 23 bodov, 57 : mu predsa v tom stretnutí podarilo výsledok zvrátiť a zvíťaziť 90 : 86 – oveľa ťažšie, než sa očakávalo.
Bez ohľadu na to, že v kvalifikácii na majstrovstvá sveta či Európy tradične nehrajú tí najlepší hráči, ale tí, ktorí sú k dispozícii a nehrajú v EuroLeague, EuroCupe či NBA, Srbsko by predsa len nemalo mať problémy s rivalmi na úrovni basketbalového Švajčiarska. Nejde o žiadne podceňovanie, no faktom je, že Švajčiarsko nikdy nepatrilo medzi významnejších hráčov v tomto športe.
Potom nasledoval nedeľný zápas za chotárom proti Bosne a Hercegovine, ktorá v prvom kole ťažko prehrala s Tureckom.
Proti susedom by to nebolo ľahko ani v prípade, že by naši natúpili v kompletnej zostave – tento duel je predsa viac než „len basketbal“. A veru, Bosna a Hercegovina tiež diktovala tempo počas väčšej časti hry – podobne, ako Švajčiari v prvom kole proti nášmu tímu.
Tentoraz však Srbsko nemalo na konte taký drastický mínus a veľmi dobrou hrou v závere tretej štvrtiny a v poslednej časti sa mu predsa podarilo najprv vyrovnať, potom prevziať iniciatívu a nakoniec (pravda, s dávkou šťastia) aj vyhrať. Naši oslavovali 74 : 72, a tak predsa novembrový kvalifikačný cyklus uzatvárajú dvomi výhrami, čo je aj najdôležitejšie.
Kvalifikácia je znovu zložitá
Duely budú pokračovať vo februári a na začiatku marca budúceho roka, keď naši zohrajú dvojzápas s vicemajstrom Európy – Tureckom. Turci sú prví v skupine, kým Srbsko má po dvoch dueloch celkové skóre +6 , Turecko disponuje výrazne lepšou bilanciou +47. Treba však dodať, že v novembrových zápasoch malo vo svojom kádri aj hráčov z EuroLeague.
Je jasné, že práve Srbsko a Turecko sú favoritmi aj pred ďalšími dvomi zápasmi a predsa treba očakávať, že naša selekcia ani v tých zápasoch nebude kompletná. Vzhľadom na kvalitu súpera je však možné, že niektoré kluby z elitných súťaží predsa len uvoľnia svojich hráčov, čo by pre našu selekciu jednoznačne bolo veľmi dobre.
Duely so Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou ukázali, že aj hráči, ktorí v nich dostali príležitosť, si zaslúžia, aby sa s nimi rátalo aj v ďalšej fáze – a to nielen v kvalifikácii, ale aj ako s potenciálnymi kandidátmi na záverečný turnaj. Predovšetkým sa to vzťahuje na terajšieho kapitána Dušana Ristića, ale aj na Tanaskovića, Momirova, Miljenovića, ale aj Jaramaza, ktorý tentoraz hral veľmi dobre.
Nový tréner Dušan Alimpijević fakticky ani nemal čas na prípravu. Tím sa zhromaždil niekoľko dní pred prvým zápasom, takže s dosiahnutými výsledkami skutočne môžeme – a musíme – byť spokojní.
Nezabúdajme ani na to, že je každý triumf veľmi dôležitý, lebo sa kvalifikácia zápasmi s Tureckom a odvetnými duelmi s Bosnou a Hercegovinou a Švajčiarskom nekončia.
Po skončení prvej fázy sa formujú nové skupiny, bude tu ďalších šesť zápasov a na majstrovstvá sveta sa kvalifikujú len tri selekcie z nových skupín.
Naša sa zlučuje so skupinou D, v ktorej sú Litva, Taliansko, Veľká Británia a Island a v ktorej po dvoch kolách majú všetky celky skóre 1 – 1. Podľa očakávania sa tak v záverečnej skupine asi ocitnú spolu Srbsko, Turecko, Litva a Taliansko – jasné je, že miesto pre jednu z týchto reprezentácií na svetovom turnaji nebude.
Ťažko si predstaviť, že by sme tam chýbali, bez ohľadu na to, že sme sa na tohtoročnom európskom podujatí (znovu) pošmykli už v osemfinále proti Fínsku. Kvalitu však náš basketbal určite má a bude potrebné len pokračovať v systematickej práci.