Členovia divadelného súboru z Kovačice spolu s delegáciou strávili 29. a 30. novembra víkend v rumunskom Nadlaku. Ich návšteva nadviazala na obnovenú spoluprácu medzi mestami, ktorú pripomenul zástupca nadlackého primátora Ján Dušan Porubský.
Program zahŕňal účasť na Katarínskej a Ondrejovskej zábave, ktorú pripravil Demokratický zväz Slovákov v Rumunsku, pričom na podujatí vystúpila aj hudobná skupina Bašavel z Prešova.
Návšteva pokračovala nedeľnými bohoslužbami v Evanjelickom kostole a prehliadkou mesta. Nedeľný večer kovačickí divadelníci Domu kultúry 3. októbra zahrali predstavenie Nepobehuj tu nahá.