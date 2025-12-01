V Pančeve sa 29. novembra uskutočnila Pohárová súťaž v plávaní. V kategórii chlapcov vo veku 11 rokov a starší, v disciplíne 100 m motýlik, obsadil druhé miesto 12-ročný Martin Husárik z Kovačice, ktorý trénuje pre pančevský Dinamo.
V disciplíne 100 m znak obsadil Husárik prvé miesto, v disciplíne 100 m polohové preteky obsadil tiež prvé miesto a 100 m voľný štýl zdolal tiež prvý.
Jeho mladší brat, 8-ročný Maximilián Husárik, ktorý tiež trénuje pre pančevský Dinamo, v disciplíne 50 m voľný štýl obsadil tretie miesto. Maximilián v disciplínach 50 m prsia a 50 m motýlik skončil na 5 mieste.
Pohárovej súťaže v plávaní sa zúčastnilo 26 plaveckých klubov, z čoho až 22 zo Srbska a 4 z Bosny a Hercegoviny. Plavecké preteky celkove absolvovalo 328 plavcov, z čoho 173 chlapcov a 155 dievčat.