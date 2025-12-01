Údaje Republikového štatistického ústavu na rok 2025 ukazujú, že agrárny sektor zostáva jednou z najcitlivejších oblastí ekonomiky. Kým celkový vývoz Srbska v období január – august dosiahol 24,13 miliardy dolárov, dovoz bol výrazne vyšší – 30,5 miliardy.
V oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a poľovníctva bol zaznamenaný výrazný deficit: vývoz mal hodnotu 823,1 milióna dolárov, zatiaľ čo dovoz presiahol jednu miliardu.
Napriek negatívnej bilancii si niektoré agrárne segmenty udržiavajú stabilitu – predovšetkým vývoz čerstvého a mrazeného ovocia, ktorý patrí k najkonkurencieschopnejším oblastiam poľnohospodárskej produkcie.
Zaujímavosťou je, že Srbsko dosiahlo prebytok v obchode s čokoládou: vývoz mal hodnotu 163 miliónov dolárov, zatiaľ čo dovoz bol na úrovni 95,6 milióna.