V Kovačici sa v piatok 28. novembra konalo 52. Stretnutie pod lipami, ktoré zorganizovala Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu a mládežnícky časopis Vzlet.
Toto tradičné podujatie privítalo žiakov základných škôl z Kovačice, Padiny, Báčskeho Petrovca a Pivnice, pre ktorých boli pripravené workshopy.
Úvodom žiakov a ich profesorky privítal šéfredaktor Vzletu Miroslav Pap. V rámci workshopu boli žiaci rozdelení do troch skupín a spoločne vytvárali mediálne obsahy.
Dielňu písania správ viedla novinárka týždenníka Hlas ľudu Olinka Glóziková-Jonášová, fotografickú dielňu grafická redaktorka NVU Hlas ľudu Irena Lomenová a dielňu, v ktorej sa žiaci učili vyrábať reels pre sociálne siete, viedol šéfredaktor Vzletu Miroslav Pap. Vytvorené mediálne obsahy budú publikované v časopise Vzlet a zdieľané na sociálnych sieťach.
Účastníci Stretnutia pod lipami navštívili aj Galériu insitného umenia, kde ich privítala riaditeľka Anna Žolnajová-Barcová, ako aj dom umeleckej rodiny Nemčekovcov, Jána a Evy.