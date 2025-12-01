Päťdesiaty štvrtý deň sú v platnosti americké sankcie voči Naftovému priemyslu Srbska (NIS), ktorý je väčšinovo v ruskom vlastníctve. V prípade nevydania novej licencie zo strany USA na pokračovanie činnosti NIS-u, Rafinéria v Pančeve zajtra aj oficiálne prestane s prevádzkou.
Prezident Srbska Aleksandar Vučić avizoval na dnes dôležité stretnutie o tom, ako sa budú riešiť problémy, ktoré nastanú, pretože, ako povedal, neverí, že sa Američania do dnes vyjadria.
Zdôraznil, že ak do zajtra nepríde licencia od USA, budeme sa musieť rôznymi spôsobmi snažiť zaistiť si naftu a ropné deriváty v nasledujúcom období.