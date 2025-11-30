V pondelok vyvrcholí základná fáza hádzanárskych majstrovstiev sveta 2025 v ženskej konkurencii, ktoré sa hrajú v Nemecku a v Holandsku.
To, čo je pre náš kontext najdôležitejšie, je skutočnosť, že Srbsko uzavrelo prvé kolo šampionátu relatívne úspešne. Naše dievčatá totiž postúpili do druhého kola a (aj) vďaka výsledkom v ostatných zápasoch skupiny D, s ktorou sa naša základná skupina C v druhom kole zlučuje, majú reálnu šancu aj na postup do štvrťfinále.
Srbsko otvorilo turnaj proti jednej z najslabších selekcií – Uruguaju – a vyhralo 31 : 19. V druhom stretnutí rivalom bola veľmi kvalitná reprezentácia Islandu.
Srbsko triumfovalo aj v druhom kole, výsledkom 27 : 26. V tom zápase naše viedli až 19 : 13, potom 21 : 14, no ako už býva zvykom, v záverečnej fáze zápasu poľavili a napokon zachraňovali už prakticky dosiahnutý triumf. Nakoniec však triumfovali a úplne uvoľnene nastúpili do posledného kola, v ktorom súperom bol hostiteľ – Nemecko.
Rozdiel v kvalite bol v tomto súboji očividný. Už na začiatku Nemky dosiahli citeľnejší náskok, ktorý sa neustále zvyšoval, a nakoniec aj vyhrali 31 : 20. Bez ohľadu na ťažkú prehru Srbsko postúpilo do ďalšieho kola s dvomi bodmi za triumf nad Islandom.
Ako sme spomenuli, v tejto fáze sa skupiny zlučujú a vďaka zhode okolností v našej skupine je len Nemecko maximálne, keďže porazilo aj Srbsko aj Island.
Reprezentácie, ktoré postúpili zo skupiny D, navzájom triumfovali jedna proti druhej. To znamená, že Španielsko, Čierna Hora a Faerské ostrovy postúpili s dvomi bodmi. Sú to tímy, proti ktorým by Srbsko mohlo hrať, a v týchto zápasoch ani nie je považované za totálneho outsidera.
Druhé kolo naše dievčatá v utorok otvoria zápasom so Španielskom, nasledovať bude stretnutie s Faerskými ostrovmi a v záverečnom kole zohráme aj so susednou Čiernou Horou, s ktorou máme v poslednom období negatívnu bilanciu.
V tomto momente je predsa najdôležitejšie to, že naše reprezentantky postúpili zo základnej skupiny. Ako sme už skôr upozorňovali, netreba mať ilúziu, že sme hádzanárskou veľmocou, ale tiež je reálne, že mená súperov v druhom kole dávajú právo mať nádej.
Srbsko už dlho čaká na serióznejší úspech na veľkých turnajoch, tak na majstrovstvách sveta, ako aj na šampionáte Európy. Posledná ženská hádzanárska medaila pochádza zo svetového podujatia, keď sme ako hostiteľská krajina obsadili druhé miesto a prehrali vo finále proti Brazílii.
Tohtoročný šampionát vyvrcholí 14. decembra. Prvá fáza sa končí v pondelok, už v utorok štartuje druhá a po jej ukončení budú nasledovať eliminačné kolá – štvrťfinále, semifinále a napokon aj veľké finále.
Titul obhajujú Francúzky, ktoré pred dvomi rokmi vo finále porazili Nórsko.