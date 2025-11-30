1667 – narodil sa anglický prozaik, satirik a básnik Jonathan Swift, okrem iného autor známeho diela Gulliverove cesty.
1672 – narodil sa v Žiline spisovateľ a jazykovedec Ján Fischer-Piscatoris.
1731 – Peking postihlo zemetrasenie, pri ktorom zahynulo okolo 100-tisíc ľudí.
1776 – v Bratislave vysvätili Veľký evanjelický kostol na Panenskej ulici, ktorý bol postavený podľa návrhu Mateja Walcha a vyznačuje sa výbornou akustikou.
1835 – narodil sa americký spisovateľ a novinár Mark Twain, známy najmä dielami Dobrodružstvá Toma Sawyera a Dobrodružstvá Huckleberyho Finna.
1855 – otvorili v Bratislave novú budovu evanjelického lýcea.
1869 – zomrel spisovateľ a básnik Ľudovít Kubáni, autor rozsiahleho, ale nedokončeného diela Valgatha.
1872 – odohral sa prvý medzinárodný futbalový zápas – reprezentácie Anglicka a Škótska hrali v Glasgowe 0 : 0.
1874 – narodil sa britský politik a štátnik, spisovateľ, historik Winston Leonard Spencer-Churchill.
1900 – zomrel írsky dramatik, prozaik a básnik Oscar Wilde, autor známeho románu Portrét Doriana Graya.
1955 – zomrel srbský hudobný skladateľ Josip Slavenski, profesor Hudobnej akadémie v Belehrade.
1957 – zomrel maliar Paja Jovanović, predstaviteľ akademického realizmu. Väčšinu života prežil vo Viedni, kde aj zomrel.
1977 – zomrel spisovateľ, novinár a publicita Miloš Crnjanski. Diplom získal na Filozofickej fakulte v Belehrade a študoval aj vo Viedni a v Paríži.
1991 – po vyše 40-ročnej nútenej prestávke bola obnovená činnosť Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.
2009 – Európska únia zrušila víza pre občanov Srbska.
2009 – zomrel Milorad Pavić, srbský spisovateľ a vedec, akademik a člen viacerých medzinárodných vedeckých a literárnych spolkov. Jeho Chazarský slovník mu priniesol celosvetovú popularitu.
2021 – Barbados sa stal republikou. Karibský ostrov Barbados je pod nadvládou Londýna od roku 1627 a suverenitu získal v roku 1966, ale zostal pod britskou korunou. Vyhlásením republiky Barbados nevystúpil z Commonwealthu