Mladí a bezpeční je názov projektu, na ktorom participuje aj staropazovské Gymnázium Branka Radičevića. Prvá časť školenia pre rovesníckych edukátorov sa uskutočnila v druhej polovici októbra v Novom Sade. Gymnázium reprezentovali dvaja žiaci, ktorých sprevádzala profesorka zo školy, zároveň koordinátorka tohto výcviku. Ďalšie aktivity zamerané na zveľaďovanie dopravnej kultúry a bezpečnosti sa uskutočnili včera v pazovskom gymnáziu v spolupráci so Strediskom pre zveľadenie bezpečnosti v premávke v Novom Sade, ktoré projekt realizuje s podporou Pokrajinského sekretariátu pre šport a mládež.
V úvodnej časti prednášky sa prihovorila riaditeľka školy Ľudmila Rakočevićová, ktorá poukázala na význam organizovania takýchto podujatí.
Išlo o druhú fázu projektu, venovanú nebezpečenstvám, ktoré číhajú v cestnej premávke. Hosťom – prednášateľom bol Milan Srdić, ktorý bol len o dva roky starší než terajší gymnazisti druhého ročníka, keď prežil ťažké dopravné nešťastie a odvtedy je pripútaný na invalidný vozík.
Jeho ťažké životné skúsenosti a osobné príklady určite ovplyvnia aj žiakov staropazovského gymnázia, aby boli v premávke ešte obozretnejší a dôsledne dodržiavali dopravné predpisy – zatiaľ ako chodci alebo cyklisti, lebo čoskoro väčšina z nich bude robiť vodičský preukaz a aktívne sa zapojí do cestnej premávky ako vodiči.
Žiaci dostali aj propagačný a vzdelávací materiál s odkazmi na dodržiavanie dopravných predpisov, pričom v aule školy sú vystavené plagáty so vzdelávacím obsahom. Prednáška bola zároveň príležitosťou na diskusiu o zvykoch mladých ľudí v cestnej premávke – najmä o potrebe prestať riskovať životy kvôli zábave alebo predvádzaniu sa pre rovesníkmi.