Od septembra prebiehajú práce na oprávke Veľkého kaštieľa v rámci Muzeálneho komplexu v Kulpíne, informujú z MS Kulpín.
Ide o dôkladnú rekonštrukciu interiéru a následne sa bude pracovať aj na exteriéri budovy. Vlani bola pritom už rekonštruovaná celá strecha Veľkého kaštieľa.
Plánovaná suma na túto rekonštrukciu je 50,7 milióna dinárov a práce sa financujú z rozpočtu Republiky Srbsko. Budova je pod ochranou štátu, preto je rekonštrukcia veľmi dôkladná, komplexná a precízna. Cieľom je zachovať pôvodný stav budovy do čo najmenších detailov.
Prvou fázou rekonštrukcie bola výmena strechy, druhá fáza zahŕňa všetky spomenuté práce na interiéri a exteriéri. V pokračovaní sa bude rekonštruovať aj ohrada okolo Muzeálneho komplexu a realizované budú aj práce sanácie Malého kaštieľa.