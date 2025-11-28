Stretnutie spoločného konzultačného výboru (JCC) Srbsko – EÚ sa dnes uskutočnilo v Belehrade. Šéf Delegácie EÚ v Srbsku Andreas von Beckerath uviedol, že Srbsko dosiahlo pokrok v oblastiach ekonomických a trhových politík, avšak v spoločnosti je trebné vytvoriť viac priestoru pre dialóg.
„Usilujete sa prekonať jednu z najväčších výziev v tejto krajine, a to polarizáciu. V budúcnosti musíme vytvárať viac priestoru pre dialóg, a preto je dnešné stretnutie dôležité,“ zdôraznil von Beckerath v príhovore pred zástupcami odborov, združení zamestnávateľov a občianskej spoločnosti.
Pokiaľ ide o právny štát, práva, volebné podmienky a mediálne slobody, zdôraznil, že reformy v týchto oblastiach netreba realizovať len preto, že to žiada Brusel, ale preto, aby sa zlepšil život občanov Srbska.
Von Beckerath vyjadril presvedčenie, že výročná správa Európskej komisie je „úprimným obrazom aktuálnej situácie v Srbsku“ a zdôraznil, že hoci sa v niektorých oblastiach pokrok spomalil, existujú oblasti, v ktorých je pokrok pozitívny, najmä v ekonomických a trhových politikách.