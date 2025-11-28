„Srbsko zostáva pevne oddané realizácii programu IPARD III a plneniu požiadaviek, ktoré nás približujú k európskym štandardom,“ vyhlásil minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Dragan Glamočić na šiestej schôdzi Výboru pre sledovanie programu IPARD III.
Minister zdôraznil, že v aktuálnom cykle bolo doručených 1 887 žiadostí a celková požadovaná podpora dosahuje takmer 403 miliónov eur, čo podľa jeho slov jasne dokazuje silnú investičnú aktivitu v poľnohospodárstve.
„Chcem osobitne zdôrazniť, že nie som spokojný s tým, čo som zastihol v práci na programe IPARD a fungovaní IPARD agentúry. Mnohé veci bude potrebné zmeniť a zlepšiť. Naším cieľom je, aby sme v tomto programovom období spoločne pracovali na lepšej informovanosti a vzdelávaní potenciálnych žiadateľov, a zároveň využili skúsenosti z predchádzajúceho obdobia na zvýšenie efektivity implementácie programu,“ uviedol minister.