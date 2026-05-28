Veľvyslanec Srbska na Slovensku Aleksandar Nakić sa 26. mája zúčastnil na Valnom zhromaždení Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), na ktorom sa zúčastnili predseda vlády SR Robert Fico, podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková, ako aj mnohí predstavitelia inštitúcií, hospodárskeho a verejného života na Slovensku.
Počas podujatia absolvoval veľvyslanec Nakić mimoriadne srdečný a priateľský rozhovor s predsedom vlády Robertom Ficom, počas ktorého poukázali na možnosti ďalšieho rozvoja spolupráce, ako aj na význam pokračovania intenzívneho politického dialógu medzi oboma krajinami.
Zdroj: Veľvyslanectvo Srbska na Slovensku